Рост ВВП Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне 4,1%

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост ВВП Беларуси в 2019 году при целевом сценарии развития экономики прогнозируется на уровне 4,1%. Это предусмотрено проектом прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год, сообщил заместитель министра экономики Александр Червяков сегодня на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

При подготовке проекта прогноза учитывалась текущая ситуация внутри страны, внешние условия - темпы роста экономики основных торговых партнеров - в России и еврозоне, а также темпы роста мировой экономики, обменный курс российского рубля, цены на конъюнктурные товары (нефть, нефтепродукты, калий, газ, металлы).

Что касается внутренних условий, то учитывалась целевая инфляция в 5%, рост заработной платы исключительно в привязке к производительности труда, поддержание макроэкономической сбалансированности, необходимость своевременного погашения долгов. В 2019 году предстоит выплатить около $3,9 млрд по валютному внутреннему и внешнему госдолгу.

Что касается экспорта, то позитивная конъюнктура на внешних рынках позволяет прогнозировать рост поставок на внешние рынки на 7,3%. "Экспорт планируется нарастить на $3 млрд. При этом три четверти этого объема будет сформировано увеличением физических объемов, на четверть - ростом цен", - отметил Александр Червяков. Основной рост ожидается за счет несырьевых товаров.

С учетом нынешней высокой базы (рост экспорта за пять месяцев 21,9%) в следующем году достигнуть таких высоких темпов будет сложно, добавил замминистра. Поэтому будут предусмотрены дополнительные средства для поддержки экспортеров в соответствии с указами №534 и №466. Александр Червяков привел следующие данные: в 2017 году по указу №466 на $1 поддержки получено $11 валютной выручки. В 2019 году поддержку по указу №534 планируется увеличить с Br400 млн до Br500 млн, по №466 - с Br120 млн до Br150 млн.

Что касается географической диверсификации, то сегодня основным рынком сбыта остается Россия (около 39% от общего объема экспорта). Вместе с тем география экспорта расширяется. Присутствие на рынке ЕС по результатам 2018 года оценивается в более чем 30%, на рынке стран дальней дуги - более 26%, на рынке ЕАЭС - 43%. На 2019 год ставится задача по ЕАЭС достигнуть доли в районе 36%, ЕС и странам дальней дуги - в районе 31%.

В 2019 году планируется достичь рекордного экспорта услуг в объеме $10 млрд. Это планируется сделать за счет транспортных, строительных (есть предложение по участию в Московской кольцевой автодороге) и IT-услуг. Экспорт туристических услуг может вырасти на 15% - этому должен поспособствовать 30-дневный безвизовый режим и проведение в Беларуси II Европейских игр.-0-