Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе-мае 2018 года составил Br17,2 млрд, или 110,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-мае 2018 года оптовый товарооборот составил Br36,4 млрд, или в сопоставимых ценах 107,3% к уровню января-мая 2017-го.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил Br12 против Br10,3 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,8% розничного товарооборота страны, составил Br15,3 млрд, или 112,4% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-мае составил Br955,2 млн, или 113,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-