Рудый: 2018 год должен стать прорывным в поставках белорусской пищевой продукции на рынок Китая

6 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Текущий год должен стать прорывным в поставках белорусской пищевой продукции на китайский рынок. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый после презентации своей книги "Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование", передает корреспондент БЕЛТА.

"Фальстарта пока нет, но мы близки к тому, чтобы "сорваться" по пищевой продукции, чтобы она пошла на китайский рынок. Подписаны контракты, сейчас нужно очень четко их исполнить. Это большая ответственность", - сказал Кирилл Рудый.

Он напомнил, что в конце года были подписаны контракты на поставку в Китай белорусской молочной и мясной продукции на $114 млн. "В 2017 году были поставки на $15 млн, в 2016-м - на $5 млн. Если мы реализуем продукции на $114 млн, это будет прорыв", - уверен посол.

Также Кирилл Рудый рассказал, что начались поставки в Китай продукции деревообрабатывающей промышленности, произведенной известными брендами в Беларуси. "Это хороший пример для нашего "Беллесбумпрома" наращивать поставки на этот рынок", - считает он.

Кроме того, по словам Кирилла Рудого, активно ведется работа по поиску инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Сегодня в Минске состоялась презентация книги Кирилла Рудого "Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование". Книга является продолжением коллективной монографии "Финансовая диета: реформы государственных финансов Беларуси", которая была опубликована в 2016 году.

Книга издана РИУ "Издательский дом "Звязда" при финансовой поддержке Организации Объединенных Наций в Беларуси в партнерстве с посольством Великобритании в Беларуси и Белорусским народным банком.-0-