Руководители около 80 шанхайских компаний приедут в Минск на бизнес-форум

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Руководители около 80 шанхайских компаний планируют посетить Минск для участия в намеченном на 10 сентября белорусско-китайском бизнес-форуме "Парус Шанхая", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Вопросы подготовки к данному мероприятию были в центре внимания 27 августа на встрече генерального консула Беларуси Валерия Мацеля с представителями деловых кругов Шанхая. Стороны обсудили детали организации в белорусской столице бизнес-форума, в котором, как ожидается, примут участие руководители 130 китайских и белорусских компаний и предприятий. Валерий Мацель выступил с презентацией экономического потенциала Беларуси и индустриального парка "Великий камень" перед представителями шанхайских компаний, которые собираются приехать в Минск.

Визит представительной делегации деловых кругов Шанхая будет направлен на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Шанхаем и Республикой Беларусь.-0-