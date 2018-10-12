Румас и премьер Госсовета КНР обсудили развитие двусторонних отношений

12 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас подтверждает готовность Беларуси развивать отношения с Китаем. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас поблагодарил Ли Кэцяна за личное внимание к развитию белорусско-китайских отношений. "Наша встреча проходит на территории третьего государства, но я уверен, что в ближайшее время мы должны встретиться в Китае или Беларуси", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что лидеры Беларуси и Китая провели встречу на саммите ШОС в Циндао. По результатам встречи был достигнут ряд важных договоренностей, которые уже реализованы. Между странами установлен безвизовый режим. "Это доказывает наше взаимное стремление к практическому развитию двусторонних отношений", - подчеркнул Сергей Румас.

Беларусь и Китай готовятся провести в июне 2019 года международный форум инициативы "Один пояс, один путь". Белорусская сторона рассчитывает на участие в нем председателя КНР Си Цзиньпина.

Товарооборот Беларуси и материкового Китая за январь-июль 2018 года составил $1 млрд 971,1 млн (129% к аналогичному периоду 2017 года). Основные статьи экспорта - калийные удобрения, полиамиды, лен, молоко и сливки сгущенные и сухие, изделия из камня, молочная сыворотка, электронные интегральные схемы, рапсовое масло.-0-