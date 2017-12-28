Румас рассказал, куда в 2017 году направлялись средства семейного капитала

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Сергей Румас рассказал журналистам, куда в 2017 году направлялись средства семейного капитала, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году основные проекты, где работали средства семейного капитала, - это строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту, дорог Минск-Мядель и Минск-Микашевичи, приобретение самолетов "Белавиа". Кроме того, мы вкладывали их в облигации Белорусской железной дороги, а также облигации субъектов хозяйствования, таких как "Конте Спа" и Туровский молочный комбинат", - рассказал глава Банка развития.

При этом Сергей Румас отметил, что говорить, какие проекты будут профинансированы за счет средств семейного капитала в 2018 году, пока рано. "Решение о конкретном вложении этих средств принимает не председатель правления, а кредитный комитет. Прежде чем документы попадают на рассмотрение в кредитный комитет, они проходят очень сложную процедуру. Но в следующем году проекты тоже будут, потому что мы исполняем ту финансовую модель, которая заложена в указе, а для этого надо, чтобы средства семейного капитала работали в окупаемых проектах", - отметил он.

Этот вид долгосрочной поддержки многодетных семей был введен с 1 января 2015 года по госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность". Семейный капитал - единовременное предоставление безналичных денежных средств в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. В 2015 году было открыто 11 582 депозитных счета, в 2016-м - 18 983.

Программа поддержки многодетных семей рассчитана на 5 лет - с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 года. Денежные средства в $10 тыс. предоставляются семьям для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке - по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.

До начала использования начисленного семейного капитала эти средства управляются Банком развития.-0-