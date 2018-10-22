Русый обсудил с Ландвер развитие белорусско-израильского экономического сотрудничества

Во время встречи. Фото сайта правительства

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый обсудил сегодня на встрече с министром алии и интеграции Израиля Софой Ландвер развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с Израилем, в том числе реализация договоренностей, достигнутых во время шестого заседания совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.-0-