Русый ориентирует Минсельхозпрод на производство продукции с высокой добавленной стоимостью

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Михаил Русый ориентирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом вице-премьер заявил во время заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас сегодня в первую очередь важен финансовый результат. В прошлом году многое удалось, мы получили больше прибыли", - сказал Михаил Русый.

Он подчеркнул, что сельхозорганизации в первую очередь должны уделять внимание таким вопросам, как получение высокой добавленной стоимости, организация труда, зарплата, привлечение новых перспективных кадров. Также вице-премьер обратил внимание на важную задачу подготовки сельскохозяйственной техники к посевной.

Михаил Русый отметил, что в стране ведется активная работа по улучшению финансовых показателей сельскохозяйственных предприятий, приняты два указа - №253 и №268. Также в Беларуси реализуется госпрограмма развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы.-0-