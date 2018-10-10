Русый: подписание балансов с Россией о поставках продукции АПК на 2019 год ожидается 12 октября

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подписание балансов поставок основных видов сельскохозяйственной продукции на 2019 год между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства России ожидается 12 октября на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый сегодня в Москве на встрече со своим российским коллегой Алексеем Гордеевым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Балансы полностью согласованы, они парафированы на уровне заместителей министров", - сказал Михаил Русый.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4623 BYN
|2.46 BYN
|2.464 BYN
|USD
|2.1453 BYN
|2.14 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.2417 BYN
|3.225 BYN
|3.239 BYN