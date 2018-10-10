Русый: подписание балансов с Россией о поставках продукции АПК на 2019 год ожидается 12 октября

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Подписание балансов поставок основных видов сельскохозяйственной продукции на 2019 год между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства России ожидается 12 октября на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый сегодня в Москве на встрече со своим российским коллегой Алексеем Гордеевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Балансы полностью согласованы, они парафированы на уровне заместителей министров", - сказал Михаил Русый.

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