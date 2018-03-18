Саркисян: договоры с Китаем и Ираном о торговле планируется подписать в 2018 году

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоры с Китаем и Ираном о торговле планируется подписать в первом полугодии 2018 года. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян 18 марта в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Первое соглашение о зоне свободной торговли запущено с Вьетнамом и наращивание экспорта во Вьетнам мы зафиксировали где-то на 35%. В этом году мы уже подготовили два договора, сейчас проходим внутригосударственные процедуры, с тем, чтобы представить их на одобрение нашим президентам", - сказал Тигран Саркисян.

Первый договор о торгово-экономическом взаимодействии с Китаем. Второй - временное соглашение о формировании зоны свободной торговли с Ираном. "Это два огромных рынка и мы уверены, что наш бизнес от этого выиграет", - сказал председатель ЕЭК.

Планируется, что оба договора будут подписаны в первом полугодии.-0-