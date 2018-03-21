21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян рассказал о формировании общего финансового рынка ЕАЭС в программе "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

На вопрос, появится ли своя криптовалюта в ЕАЭС, он ответил, что в повестке такого вопроса нет. "Но это обсуждается на уровне экспертов. Что для нас сегодня важно - это получить концепцию формирования общего финансового рынка. Сейчас центральные банки пяти стран интенсивно работают над этим документом, и мы надеемся, что на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета концепция формирования общего финансового рынка будет представлена. Эта концепция определит, как наши центральные банки относятся к этой проблеме, видят ли они возможность формирования общей криптовалюты, и если да, то какую функцию эта криптовалюта будет играть. Кроме того, сегодня идут переговоры между центральными банками относительно того, чтобы повысить эффективность взаимных расчетов", - сказал Тигран Саркисян.

Он также подчеркнул необходимость поэтапного формирования общего рынка в сфере транспорта. "Наши президенты уже утвердили основные направления политики в сфере транспорта до 2025 года. Предполагается, что мы должны реализовывать дорожные карты, которые разрабатываются на три года", - пояснил председатель Коллегии ЕЭК. По его словам, важнейшими задачами являются гармонизация законодательства, формирование общей инфраструктуры, единых подходов, единого надзора.

Тигран Саркисян напомнил, что общий рынок лекарств в ЕАЭС начал действовать в мае 2017 года. "Мы запустили общий рынок с опозданием, потому что у нас были очень острые дебаты между странами, по каким канонам должен работать общий рынок, как надзорные органы должны вести согласованную политику, какой должна быть система государственных закупок", - отметил он.

Председатель Коллегии ЕЭК рассказал и о процессе снятия барьеров в ЕАЭС. "В 2017 году нам удалось снять 13 барьеров. В 2018-м мы предполагаем снять примерно 12 барьеров в ЕАЭС. Эта работа будет вестись на постоянной основе. Фундаментальным решением является переход к согласованным политикам", - сказал он.

Еще одна важная инициатива - налаживание системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС. "Над этим проектом мы работаем давно. Он уже запущен, есть разработчик. После того, как согласуем архитектуру системы прослеживаемости для пяти стран, мы уже детально будем работать с проектировщиками, с разработчиками по внедрению этой системы. Она позволит снять многие спорные вопросы, которые сегодня возникают между странами", - подчеркнул Тигран Саркисян.-0-