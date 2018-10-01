Сделать инвестиционный вклад в долларах США под 6% годовых

"ТУТ и ТАМ Логистикс" предлагает вложить свободные валютные средства юридических и физических лиц в корпоративные облигации компании под 6% годовых с возможностью досрочного выкупа. Номинал облигаций составляет $1 тыс., объем эмиссии ограничен.

В условиях, когда банковские депозиты уже не отвечают интересам вкладчиков, приобрести валютные облигации одного из лидеров логистического рынка Беларуси станет правильным решением для тех, кто располагает свободными средствами. Сегодня ни одна сфера белорусской экономики не обладает таким потенциалом, как логистика.

В ноябре 2014 года руководитель КНР Си Цзиньпин презентовал проект воссоздания "Великого шелкового пути", заявив, что Китай намерен инвестировать в него $40 млрд. Проект ориентирован на развитие торговой логистики между Европой и Азией и создание мегазоны свободной торговли с населением почти 3 млрд человек.

Это будет самый большой рынок мира и огромное поле возможностей для логистических компаний, от действий которых во многом будет зависеть успех трансграничного проекта. В его рамках планируется реализация нескольких сотен инфраструктурных подпроектов, связанных с железной дорогой, автотрассами, энергетикой, строительством индустриальных парков.

Беларусь является связующим звеном между Европой и Азией, поэтому в воссоздании "Великого шелкового пути" ей отводится ключевая роль. В рамках реализации проекта в стране будут активно развиваться участки трансконтинентальных транспортных коридоров, совершенствоваться логистическая инфраструктура, на что только Китай намерен выделить около $500 млн.

Показателем того, какое влияние на Беларусь окажет проект "Великого шелкового пути", является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Если сначала объем прямых инвестиций в него оценивался приблизительно в $2 млрд, то как только стали очевидны все перспективы межстранового логистического проекта, прогноз был увеличен до $5,5 млрд.

Компания "ТУТ и ТАМ Логистикс" первой из логистических компаний пошла на выпуск корпоративных облигаций, чтобы подготовиться к бурному развитию рынка и остаться на его лидирующих позициях. Покупка корпоративных облигаций "Т&T" - это не только выгодное вложение свободных средств, но и абсолютные гарантии возврата инвестиций. Гарантом здесь выступает не только сама компания "ТУТ и ТАМ Логистикс", чье имя хорошо известно почти каждому жителю Беларуси, но и великие державы, демонстрирующие чудеса развития экономики.

Ознакомиться с кратким проспектом эмиссии облигаций и условиями их приобретения можно на сайте "Т &Т" . Облигации продаются в отделениях АСБ "Беларусбанка", список которых можно посмотреть здесь .

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