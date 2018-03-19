Сенаторы обсудят 28 марта в Могилеве реализацию декретов о развитии предпринимательства и занятости

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры по реализации декретов о развитии предпринимательства и содействии занятости будут обсуждаться 28 марта на выездном заседании Президиума Совета Республики в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Заседание пройдет под руководством председателя Совета Республики Михаила Мясниковича. "Будут рассмотрены вопросы о мерах по выполнению декрета от 23 ноября 2017 года №7 "О развитии предпринимательства" и декрета от 25 января 2018 года №1 "О содействии занятости населения". Они будут обсуждены с учетом задач, поставленных главой государства при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома 2 марта 2018 года", - проинформировали в пресс-службе.

В заседании примут участие члены Совета Республики, представители Минэкономики, Минтруда и соцзащиты, Могилевского облисполкома и Могилевского горисполкома, руководители крупных промышленных предприятий региона, председатели областных, районных и сельских Советов депутатов. "Речь пойдет о создании необходимых правовых условий для полноценной работы декретов с учетом поставленных задач по созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, привлечению инвестиций, увеличению производительности труда", - рассказали в пресс-службе Совета Республики.-0-