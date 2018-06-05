Сервисный центр МАЗ откроется в Вологодской области

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вологодской области России на базе Череповецкого литейно-механического завода откроется сервисный центр Минского автомобильного завода. Такая информация размещена на сайте МАЗ, сообщает БЕЛТА.

Соответствующее соглашение подписано сегодня во время посещения белорусского предприятия делегацией из Вологодской области. "Следующим этапом станет открытие дилерского центра по продаже и сервисного центра по квалифицированному обслуживанию техники. В перспективе на Вологодчине также будет создана транспортно-логистическая компания", - говорится в сообщении.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников высказал заинтересованность в продолжении поставок низкопольных автобусов МАЗ. "Уже закупили 30 автобусов, еще планируем закупить в ближайшее время более 120, - подчеркнул он. - Уверен, что впереди у нас много совместных проектов и точек взаимодействия. Мы заинтересованы в углублении интеграционных и кооперационных связей с белорусскими предприятиями и готовы открыть рынок Вологодской области и всего северо-запада России для поставок высококачественной белорусской техники. Уверен, что при поддержке Министерства промышленности и торговли России и Министерства промышленности Беларуси мы сможем реализовать эти амбициозные планы".

Во время посещения МАЗа члены российской делегации посетили выставку автотехники и устроили тест-драйв. Первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов побывал в роли штурмана спортивного болида.

В Вологодской области организована широкая дилерская сеть брендов МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш" и "Амкодор". Российская сторона заинтересована в создании крупного машиностроительного кластера на базе Череповецкого литейно-механического завода с участием белорусских компаний. На его территории уже действует сборочное производство Минского тракторного завода.

В 2017 году товарооборот между Беларусью и Вологодской областью составил почти $400 млн, что на 77% больше, чем в 2016-м. Большую роль в достижении этого результата сыграло развитие взаимодействия в машиностроении и агропромышленном комплексе.-0-

Фото с сайта МАЗ