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Сев озимых зерновых в Беларуси будет завершен до 1 октября

Экономика 19.09.2018 | 19:12
Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых зерновых в Беларуси будет завершен до 1 октября. Такое поручение аграриям дал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства поставлена задача до 1 октября завершить сев озимых зерновых. Мы с учеными проанализировали показатели пяти последних лет и установили, что посеянное в более поздние сроки дает более низкий урожай. На сегодня из плановых 1,3 млн га посеяно 720 тыс. га озимых зерновых, то есть в принципе мы идем по графику", - сказал Михаил Русый.

Михаил Русый
Михаил Русый

Уборку льна планируется завершить до 27 сентября. "У нас в этом году несколько тяжелее ситуация по Брестской области: там лен существенно подгорел, а нужно обеспечить заводы в Ляховичах и Пружанах. Мы приняли решение из Витебской области перебросить лен на эти два завода", - пояснил вице-премьер.

Еще одна задача, которая стоит перед белорусскими аграриями, - уборка сахарной свеклы. "Уборка этой сельхозкультуры должна быть завершена до 1 ноября, глава государства поставил такую задачу. Планируем собрать 5 млн т сахарной свеклы. В этом году у этой культуры неплохая урожайность и высокая сахаристость", - отметил Михаил Русый.

Кроме того, до 1 ноября поручено убрать кукурузу на силос и зеленый корм, а также на зерно. "Что касается кукурузы на силос, погода в этом году позволила нам начать работу раньше, и медлить ни в коем случае нельзя. Сейчас также идет уборка четвертого укоса трав. В целом ожидаем, что получим кормов больше прошлого года, - заявил вице-премьер. - Кукурузы на зерно уже убрано более 20%, намолочено более 300 тыс. т зерна. Планируем получить 1,3-1,4 млн т зерна кукурузы. Урожайность очень хорошая: 80 ц/га - в целом по стране, а ряд хозяйств дает по 130-140 ц/га. Так что есть возможность компенсировать недобор зерна кукурузой, чтобы обеспечить животноводство концентрированными кормами. Что касается госзаказа, он уже почти на 90% выполнен - 740 тыс. т продовольственного зерна в закромах. Нам с лихвой хватит, чтобы обеспечить себя. Будем обеспечены и крупой - неплохой урожай гречихи, проса".

"Сейчас идет уборка овощей. Считаем, что после 1 ноября на поле может остаться только капуста поздних сроков созревания, и то до 7 числа мы должны завершить ее уборку", - подчеркнул Михаил Русый.

Для обеспечения высокого урожая в следующем году также нужно провести зяблевую обработку почвы. До 1 октября планируется убрать всю солому, чтобы провести зяблевую вспашку, и до 1 ноября поднять почти 2 млн га.

В этом году аграрии получили хороший урожай картофеля и плодовых культур. "Уже пошла закладка картофеля в стабфонды, полагаем, что 850 тыс. т положим в наши хранилища. У нас небывалый урожай яблок. Что касается промышленных садов, мы свыше 100 тыс. т положим в хранилища и обеспечим себя в полном объеме, а также планируем значительное количество поставить на экспорт. Также закупаем яблоки у населения", - отметил вице-премьер.-0-

Фото Геннадия Жинкова

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Теги
Русый, сельское хозяйство
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