Северные районы Беларуси приступят к уборке зерновых через две недели

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Северные районы Беларуси приступят к уборке зерновых примерно через две недели, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Южные районы Беларуси уже приступили к выборочной уборке зерновых, в основном на поврежденных участках. Северные приступят недели через две, не раньше, так как еще идет налив зерна. В целом по стране сегодня убрано почти 1,5% площадей", - сказал Владимир Гракун.

В уборке зерновых в текущем году будут участвовать более 9,1 тыс. комбайнов. Готовность их на сегодня на 10% выше уровня прошлого года. Нагрузка на один комбайн составит 235 га против 250 га в 2017 году. "В этом году в уборке урожая будет участвовать около 190 новых комбайнов производства ОАО "Гомсельмаш". Из них уже 169 поступили в хозяйства", - отметил замминистра.

"Готовность зерносушильного комплекса на 12% выше уровня прошлого года и на сегодня составляет 92,2%", - добавил Владимир Гракун.-0-