СЭЗ "Брест" намерена улучшить инвестклимат для логистических компаний

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свободная экономическая зона "Брест" намерена улучшить инвестиционный климат для логистических компаний. Об этом заявил заместитель главы администрации СЭЗ Олег Хвалюк в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Ожидаем в ближайшее время принятие решения о придании СЭЗ "Брест" дополнительного статуса логистической СЭЗ. Это позволит улучшить инвестиционный климат для логистических компаний. Надеемся, что в том числе благодаря нашему географическому положению мировые логистические компании найдут здесь свое место", - сказал Олег Хвалюк.

Предприятия этой свободной экономической зоны обеспечивают 30% экспорта Брестской области и половину объемов промышленного производства областного центра. В СЭЗ создано более 20 тыс. рабочих мест. "Этот проект себя полностью оправдал. Этому способствовал инвестиционный климат, над которым мы продолжаем работать, привлечение новых технологий", - резюмировал замглавы администрации.

Свободные экономические зоны созданы в целях стимулирования производств, основанных на новых и передовых технологиях, увеличения числа рабочих мест и объема экспорта. В Беларуси функционируют шесть СЭЗ: в СЭЗ "Брест" (создана в 1996 году) зарегистрировано 75 резидентов, СЭЗ "Гомель-Ратон" (1998 год) - 75 резидентов, СЭЗ "Минск" (1998 год) - 117 резидентов, СЭЗ "Витебск" (1999 год) - 38 резидентов, СЭЗ "Могилев" (2002 год) - 36 резидентов, СЭЗ "Гродноинвест" (2002 год) - 68 резидентов. Основные виды деятельности резидентов СЭЗ: обрабатывающая промышленность, торговля, деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом, транспортная деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность.-0-