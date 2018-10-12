Шанхайская организация сотрудничества укрепила свой международный авторитет - Румас

12 октября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Шанхайская организация сотрудничества укрепила свой международный авторитет, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организация уже достигла своих первоначальных целей и укрепила международный авторитет. Достигнуты конкретные результаты в таких важных сферах, как экономика, региональная безопасность и культура. Сегодня под эгидой ШОС проходят многочисленные тематические мероприятия, которые способствуют расширению международных связей", - отметил Сергей Румас.

Премьер-министр не сомневается, что в рамках предложенных странами - членами ШОС глобальных инициатив будут успешно работать платформы взаимовыгодного и взаимодополняющего сопряжения экономических потенциалов государств на пространстве организации. Эти идеи уже переросли в конкретные проекты, в том числе строительство "Одного пояса, одного пути". Беларусь гордится тем, что Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" становится настоящей жемчужиной "Одного пояса, одного пути", отметил Сергей Румас.

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь в 2015 году перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя при ШОС.-0-