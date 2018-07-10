10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть белорусских предприятий пищевой промышленности подали заявки для получения права поставок в ЕС, сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло перед семинаром-конференцией "Экспорт в ЕС пищевой продукции", передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня для поставок продукции в ЕС у нас открыто пять молочных предприятий и одно рыбное - "Санта Бремор". Порядка шести предприятий подали заявки", - сказал Игорь Брыло.

Доля ЕС в общем объеме экспорта белорусской пищевой продукции невелика. "В прошлом году мы поставили в ЕС продукции на $140 млн. Основные наши партнеры среди стран ЕС - это Литва, Латвия, Польша, Германия, - отметил замминистра. - Конечно, европейский рынок нам интересен. Сегодня мы вместе с послами Беларуси в европейских странах обсудим все детали, тонкости, шероховатости, которые существуют при поставках нашей продукции в ЕС. Одним из важных вопросов является сертификация, мы стремимся его урегулировать, идет диалог".

На вопрос о том, планируется ли синхронизировать белорусскую и европейскую системы прослеживаемости животноводческой продукции, Игорь Брыло ответил, что, по его мнению, это перспектива далекого будущего. "Если у нас будет отлажена работа с ЕС по поставкам нашей продукции, если возникнет такая необходимость, то этот вопрос будет решаться", - добавил он.-0-