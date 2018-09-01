Шесть новых проектов дополнили перечень важнейших инновационных производств

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть проектов дополнили перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров №623 от 29 августа 2018 года опубликовано на
Так, на базе крестьянского хозяйства "ДАК" планируется создать инновационный центр замкнутого цикла по искусственному осеменению, эмбриональному размножению высокопродуктивных особей мелкого рогатого скота и производству новых для Беларуси молочных продуктов. Барановичский завод станкопринадлежностей организует производство прецизионных самоцентрирующих токарных патронов различных диаметров для высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, ОАО "Белкард" - производство автокомпонентов повышенного технологического уровня для легковых и коммерческих автомобилей, ОАО "Торгмаш" - производство современных машин для предприятий общественного питания с модификациями.
В список включены также проекты по внедрению инновационных технологий производства сыров, созревающих с участием белой поверхностной плесени (ОАО "Молоко"), расфасовки сгущенного молока в пакеты Flow-Pack с возможностью последующей термизации (ОАО "Рогачевский МКК").
Также документом внесены изменения в план-график реализации проектов, объемы финансирования мероприятий госпрограммы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, целевые показатели для республиканских органов управления и иных государственных организаций.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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