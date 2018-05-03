Шумилин: отдача по научно-техническим программам превышает 7 рублей на рубль госвложений

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отдача по научно-техническим программам превышает 7 рублей на рубль государственных вложений, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"На 2018 год из централизованного инновационного фонда мы выделили Br95 млн на прикладные исследования, увеличив финансирование почти в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. Второй год подряд проекты в рамках государственных научно-технических программ профинансированы в полном объеме", - сказал Александр Шумилин.

Эффективность реализуемых проектов возрастает, добавил председатель Госкомитета по науке и технологиям. "Третий год пятилетки отдача по государственным научно-техническим программам в среднем у нас превышает 7 рублей на рубль государственных вложений. Для середины пятилетки это неплохой показатель", - отметил Александр Шумилин.

Ранее сообщалось, что ГКНТ определенную часть средств намерен направлять на так называемые сверхрискованные проекты, которые могут принести хорошие результаты. По словам Александра Шумилина, это не означает, что спрос за результаты научной деятельности будет снижен. По-прежнему будет обеспечен жесткий контроль. В то же время в науке всегда присутствует риск, нельзя быть уверенным, что все реализуемые проекты будут успешны. "Если научная организация не получила запланированного результата и это произошло по объективным причинам, мы будем принимать решение по возможности невозврата денег", - сказал он. Наработки будут использованы в дальнейших научных исследованиях, а также послужат в целом на благо развития государства.-0-