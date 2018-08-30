Шведское агентство международного сотрудничества намерено реализовать в Беларуси проекты по развитию малого бизнеса

30 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Шведское агентство международного сотрудничества в области развития (СИДА) планирует реализовать в Беларуси проекты по развитию малого, среднего бизнеса и регионов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швеции.

Эти вопросы были рассмотрены на встрече посла Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика с помощником генерального директора, директором департамента Европы и Латинской Америки Эльсой Хостад и начальником отдела окружающей среды, развития рынка и Восточной Европы СИДА Кристиной Аниельссон. Стороны обсудили приоритеты двустороннего взаимодействия по оказанию технической помощи Беларуси.

Было предложено также изучить варианты интеграции проектной деятельности агентства с усилиями белорусской стороны по достижению Целей устойчивого развития, реализации Национального плана действий по правам человека.

Посол поблагодарил агентство за реализацию в Беларуси проектов, направленных на развитие экономики, защиту окружающей среды, сотрудничество в гуманитарной сфере. Отдельно было отмечено участие СИДА в проекте по утилизации в Беларуси компонентов жидкого ракетного топлива, который был успешно реализован под эгидой ОБСЕ. Агентство является одним из крупнейших шведских институциональных инвесторов в Беларуси.

Дмитрий Мирончик и Эльса Хостад договорились, что посольство и СИДА продолжат диалог и проработку конкретных проектов, представляющих взаимный интерес.-0-