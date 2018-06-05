Сидорский о действиях Россельхознадзора: нельзя останавливать работу целой отрасли и подотрасли

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу целой отрасли и подотрасли нельзя останавливать, заявил сегодня журналистам, комментируя действия Россельхознадзора, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский на полях международной специализированной выставки "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Россельхонадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре объемом более 2,5 л. "Нельзя останавливать целые отрасли и подотрасли. Если мы строим Евразийский экономический союз, союз равных экономических партнеров, то должны выполняться те обязательства, которые закреплены в уставных документах", - сказал Сергей Сидорский.

Он сообщил, что пытался связаться с Россельхознадзором после появления информации о введении запрета, но не получил четкого ответа, кто принял данное решение. "Завтра буду в Москве - будем разбираться", - отметил министр ЕЭК.

"Есть рабочие ситуации, с отдельными предприятиями - и в России, и в Беларуси, и в Армении, и в Казахстане. Это обычная практика работы ветеринарных служб. Но мы всегда возражаем против того, чтобы нарушались договоренности, которые достигнуты в союзе и закреплены соответствующими нормативными документами", - заявил Сергей Сидорский.-0-