Система стройсбережений и ипотека на жилье могут заработать в Беларуси к 2020 году

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система жилищных строительных сбережений и ипотека на жилье могут заработать в Беларуси к 2020 году, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей, где рассматривалась программа деятельности правительства на 2018-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"К 2020 году, мы думаем, наконец заработают механизмы жилищных строительных сбережений и ипотечного кредитования. Но это будет зависеть от достигнутых макроэкономических параметров, способности правительства их поддерживать на среднесрочном и долгосрочном горизонте", - сказал Дмитрий Крутой.

В жилищном строительстве акцент сделан на поддержку индивидуального домостроения. Соответствующие нормы по предоставлению населению земельных участков с инфраструктурой включены для проработки в программу.

Что касается многодетных семей, то в течение 2018-2019 годов для них необходимо снять проблему очередей на жилье.

На заключительном этапе сегодня разработка стратегии развития строительной отрасли до 2025 года. Она затронет все вопросы сферы - от госрегулирования до кадрового обеспечения. Акцент сделан на оптимизации всех видов затрат и улучшении качественных характеристик возводимых сооружений.-0-