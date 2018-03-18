Системы надзора в ЕАЭС должны работать в соответствии с едиными канонами - Саркисян

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системы надзора в ЕАЭС должны работать в соответствии с едиными канонами. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян 18 марта в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы должны фундаментально работать в направлении проведения согласованных политик и гармонизации общего законодательства, чтобы системы надзора работали в соответствии с едиными канонами. Вопрос "молочных дискуссий", существующих сегодня, уже включен в повестку заседания коллегии, соответствующие материалы всем странам отправлены. Это позволит им ознакомиться с подготовленными документами, прислать комиссии свои предложения и замечания", - сказал он, комментируя тему спорного и болезненного вопроса единого продовольственного рынка ЕАЭС, который периодически возникает.

Он сообщил о предоставлении российской стороной комиссии документов, которые показывают, что порядок взаимодействия с коллегами был нарушен. От российской стороны ожидаются разъяснения, почему те или иные нормы были нарушены.

Отвечая на вопрос о готовности выступить в ситуации дискуссии арбитром, председатель ЕЭК сказал: "Моя позиция заключается в том, что полномочия наднационального органа в этой сфере необходимо повысить для того, чтобы страны знали, что будут систематически проводиться инспекции относительно реализации союзных норм в правоприменительной практике. И если у нас будет такой инструмент, то мы можем очень многие вопросы снимать заранее".

По его мнению, инспекция могла бы дать объективную картину и не доводить дело до таких конфликтных ситуаций. "Думаю, через полтора-два года уже коллегия нового созыва может получить эти полномочия", - сказал Тигран Саркисян.-0-