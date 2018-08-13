"Славкалий" готовит площадку для стволопроходческой машины на Нежинском ГОК

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ИООО "Славкалий" готовит площадку для стволопроходческой машины на Нежинском горно-обогатительном комбинате в Любанском районе, сообщили в пресс-службе предприятия.

Завершается монтаж копра клетевого ствола. На многоуровневой конструкции в дальнейшем будет крепиться механизированный комплекс SBR весом 400 т. Стволопроходческая машина, уникальная для Европы, уже изготовлена на немецком заводе в Германии, прошла тестовый контроль и готовится к транспортировке на Нежинский ГОК в конце текущего месяца. Конструкция копра также не имеет аналогов в мире и была спроектирована специально для "Славкалия". Его вес порядка 1 тыс. т, а высота 53 м, что сравнимо с уровнем 17-этажного дома.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-