Союзные парламентарии обсудят обеспечение экономической безопасности СГ

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проблемы обеспечения экономической безопасности Союзного государства будут обсуждаться на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики, которое пройдет 25 мая в Грозном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят вопросы, связанные с реализацией согласованной внешней политики Беларуси и России, рассмотрят основные проблемы обеспечения экономической безопасности Союзного государства, состояние и перспективы торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Чечни", - отметили в пресс-службе.

Депутатам будет также представлена информация о ходе подготовки к V Форуму регионов Беларуси и России.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие депутаты парламента и члены правительства Чечни, представители научной общественности и деловых кругов Беларуси и России.-0-