Сотрудничество Беларуси и Украины позволит продвигать совместную продукцию на рынок ЕС - Улахович

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Украины позволит продвигать совместную продукцию на рынок ЕС, заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Украина имеет соглашение об ассоциации с Европейским союзом, а в силу этого - и возможности для продвижения продукции на рынок ЕС. Это возможность и для нас. Когда мы совместно создаем продукцию с нашей общей добавленной стоимостью, мы можем идти с помощью наших украинских партнеров на этот рынок. А мы со своей стороны можем предложить продвижение на огромный, емкий евразийский рынок. Те кооперационные связи, которые у наших стран были раньше, открываются в новом качестве. Промышленная кооперация предполагает развитие на долгую перспективу", - сказал Владимир Улахович.

I Форум регионов Беларуси и Украины состоялся 25-26 октября в Гомеле. Белорусские и украинские компании, предприятия, организации подписали контракты более чем на $100 млн.-0-