Социальная направленность бюджета в 2019 году вырастет - Андрейченко

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Беларуси на 2019 год будет еще более социально направленным, чем в предыдущие годы. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Второстепенных вопросов у депутатов нет. Что касается бюджета на следующий год, то консолидированный бюджет у нас практически достигает Br37 млрд, - сказал Владимир Андрейченко. - Вы знаете, что порядка 10% бюджетных средств, которые мы прежде тратили на поддержку промышленных предприятий, направляем на увеличение объемов ассигнований на социальную сферу. И в новом году социальная направленность еще вырастет в сравнении с предыдущими годами", - сказал Владимир Андрейченко.

Активно работают депутаты и над изменениями в Налоговый кодекс. "Президентом поставлена задача упростить его, сделать более понятным людям. Не могу сказать, что мы на 100% решили эту задачу. Но значительный шаг вперед сделан, возможно, кое-что придется дорабатывать", - отметил председатель Палаты представителей.

Также он подчеркнул, что большинство законопроектов, которые сейчас находятся в палате, так или иначе направлены на достижение показателя ВВП к 2020 году $100 млрд, поэтому затрагивают темы развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций и т.д. "Мы ратифицировали ряд соглашений, направленных на привлечение выгодных для Беларуси инвестиций. Это будет увеличивать объем валового внутреннего продукта, решать вопросы занятости нашего населения, наполнения бюджета и повышения уровня заработной платы", - заключил Владимир Андрейченко.-0-