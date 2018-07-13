Совет ЕЭК утвердил правила определения происхождения товаров из стран, не входящих в ЕАЭС

3 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил правила определения происхождения товаров из стран, не являющихся членами ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Товары признаются происходящими из страны-пользователя в случае, если они полностью получены или произведены в стране или подверглись достаточной переработке, - пояснили в ЕЭК. - Полностью полученными или произведенными признаются природные ресурсы, продукция растительного происхождения, выращенная и (или) собранная в стране; живые животные, родившиеся и выращенные в стране; продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в стране и т.п. Товар считается переработанным в стране, если стоимость непроисходящих материалов, использованных при переработке, не превышает 50%".

Мойка, чистка, заморозка, разлив, фасовка в банки и тому подобные операции, произведенные в стране, не являются достаточными, чтобы эту страну признали производителем.

"Происхождение товара подтверждается сертификатом о происхождении либо, в отдельных случаях, декларацией о происхождении товара", - добавили в ЕЭК.-0-