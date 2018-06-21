Совет глав администраций белорусских СЭЗ будет помогать комплексно совершенствовать инвестиционный климат

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Совет глав администраций СЭЗ станет эффективной площадкой для комплексного решения вопросов совершенствования инвестиционного законодательства Беларуси. Такое мнение высказал заместитель министра экономики Павел Утюпин сегодня на учредительном совещании совета в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси ведется широкомасштабная работа по улучшению условий ведения экономической деятельности, совершенствованию инвестиционного законодательства. "Предложения, которые в последующем реализуются в нормативных актах, рождаются в ходе диалога власти и бизнеса на основе практического опыта. Так что учрежденный сегодня Совет глав администраций СЭЗ станет еще одной площадкой обмена мнениями и выработки предложений по улучшению условий работы бизнеса, инвестиционной привлекательности страны", - поддержал инициативу Павел Утюпин и согласился принимать активное участие в его работе.

По словам главы администрации СЭЗ "Витебск" Михаила Скурата, который инициировал создание совета, такая форма взаимодействия поможет руководителям СЭЗ вырабатывать консолидированную позицию по различным вопросам деятельности территорий со специальным правовым режимом, вносить предложения по совершенствованию законодательства и совместно решать проблемы на республиканском и местном уровнях. В его состав предполагается включить также представителей индустриального парка "Великий камень", Национального агентства инвестиций и приватизации. Планируется до конца лета разработать положение о совете и другие документы, регламентирующие его работу. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в год в различных регионах Беларуси.

По итогам учредительного совещания главы администраций СЭЗ подготовили пакет предложений по совершенствованию законодательства о СЭЗ в различных сферах. В частности, предлагается распространить преференциальный режим СЭЗ на транспортно-логистическую деятельность и инвестиционные проекты, реализуемые в сфере логистики, в частности на логистические услуги, реализуемые за пределами территории СЭЗ, что позволит повысить инвестиционную привлекательность СЭЗ для крупных зарубежных логистических фирм. Как отметил Павел Утюпин, по всем предложениям Министерство экономики организует обсуждение с профильными ведомствами для последующего принятия решений.

В Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон (по одной в каждом областном центре, включая Минск). Деятельность в качестве резидентов СЭЗ осуществляют более 400 предприятий.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 - в Витебске, 4 - в Оршанском, а также по одному - в Витебском и Поставском районах. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 39 предприятий с участием инвесторов из 12 стран в таких сферах, как машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности и другие. Общая численность работающих на предприятиях-резидентах составляет почти 11 тыс. человек.-0-