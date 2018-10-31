Совет по развитию предпринимательства озвучил свою позицию по проекту Налогового кодекса

31 октября, Минск /БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства направил в адрес премьер-министра Беларуси и главы Администрации Президента свою позицию относительно проекта Налогового кодекса и перспектив работы по его дальнейшему совершенствованию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт совета.
По итогам заседания совета, которое прошло 25 октября, единогласно было принято решение поддержать проект Налогового кодекса в целом и рекомендовать его к принятию. Вместе с тем был озвучен ряд предложений. В частности о том, что повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и земельному налогу с 1 января 2020 года необходимо снизить до уровня не более 2, а в последующем и вовсе отменить.
Представители бизнеса также выступают за упрощение процедуры документального подтверждения командировочных расходов.
Среди предложенных инициатив - работа по совершенствованию системы государственного пенсионного обеспечения и социального страхования. По мнению представителей бизнес-сообщества, необходимо повысить ответственность граждан за обеспечение своей старости и установить непосредственную зависимость размера их пенсий и пособий от сумм уплаченных страховых взносов.
Участники заседания сошлись во мнении, что необходимо также обеспечить неукоснительное выполнение нормы декрета №7 о недопущении до 2020 года повышения налоговых ставок и введения новых налогов. Предлагается предусмотреть возможность дальнейшей оптимизации налоговой нагрузки и упрощения налогового администрирования с учетом возможностей национальной экономики и приоритетных направлений ее развития.-0-
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