Совет по развитию предпринимательства предлагает повысить роль общественно-консультативных советов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства направил на имя премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова предложения о деятельности общественно-консультативных советов при госорганах и организациях. Такая информация размещена на сайте совета, сообщает БЕЛТА.

Реализация ключевых задач Совета по развитию предпринимательства, включая участие в формировании благоприятной бизнес-среды, оценку действующих форм поддержки МСП и подготовку предложений по их совершенствованию, требует постоянного взаимодействия с представителями частного сектора для выявления проблем его функционирования и развития, а также выработки механизмов их решения.

В этой связи на первом заседании совета 24 октября 2017 года одним из приоритетных направлений было обозначено усиление взаимодействия с деловым сообществом, чтобы получать регулярную информацию о ситуации и препятствиях в реализации частной инициативной деятельности.

По мнению совета, возможность опереться в данной работе на действующие предпринимательские союзы и ассоциации весьма ограничена. Даже по данным независимых опросов, проводимых среди наиболее активной части делового сообщества, доля участвующих в бизнес-союзах субъектов не превышает 5-8% от их общего количества.

В связи с этим, по мнению совета, для более полного учета позиций частного сектора экономики в диалоге с государством необходимо более полно использовать потенциал общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства, созданных при государственных органах и организациях.

Анализ практики функционирования ОКС показал, что основными проблемами их деятельности являются отсутствие в свободном доступе, в том числе на официальных сайтах госорганов (организаций), информации о составе и деятельности ОКС; отсутствие четких критериев отбора и исключения членов ОКС - представителей делового сообщества и, как следствие, недостаточное представительство бизнеса на заседаниях ОКС и превалирование среди их участников представителей государственных органов. Также совет обращает внимание на нерегулярный характер работы ОКС (в ряде госорганов заседания проводятся раз в год либо не проводятся вовсе), нерегулярность практики оформления протоколов по результатам заседаний ОКС, а также отсутствие информации о результатах реализации принятых решений.

"Устранение указанных недостатков в работе ОКС позволит повысить качество диалога государства и бизнеса, обеспечить учет мнения делового сообщества, прежде всего при подготовке проектов нормативных правовых актов. Протоколы рассмотрения проектов на заседаниях ОКС, отражающие как согласованные позиции, так и разногласия участников, должны прилагаться к пакету документов, направляемых на согласование с органами госуправления и Советом по развитию предпринимательства", - отмечается в сообщении на сайте совета.

По мнению Совета по развитию предпринимательства, активизация работы и повышение роли ОКС в процессе формирования законодательно-правовой среды позволит сформировать институт профессионального оппонирования и в будущем внедрить механизм оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на развитие предпринимательской деятельности. Обсуждение на заседаниях ОКС проблемных вопросов в области развития предпринимательства позволило бы повысить оперативность их решения и сократить поток частных обращений, обеспечить регулярный обмен информацией для мониторинга и оценки эффективности мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства.-0-