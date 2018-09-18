Совмин назначил представителей государства в органах управления Банка развития

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров назначил представителей государства в органах управления Банка развития. Соответствующее постановление Совмина от 13 сентября 2018 года №665 опубликовано сегодня на
Представителями государства в Банке развития будут министр экономики Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.
Максим Ермолович также остается представителем государства в органах управления ОАО "Беларуськалий" (ранее он выполнял эту функцию на посту первого замминистра финансов).
Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-
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