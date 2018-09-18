Совмин назначил представителей государства в органах управления Банка развития

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров назначил представителей государства в органах управления Банка развития. Соответствующее постановление Совмина от 13 сентября 2018 года №665 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Представителями государства в Банке развития будут министр экономики Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.

Максим Ермолович также остается представителем государства в органах управления ОАО "Беларуськалий" (ранее он выполнял эту функцию на посту первого замминистра финансов).

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-