Совмин определил меры по реализации кредитного соглашения с Китаем на 1,75 млрд юаней

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси определило меры по реализации кредитного соглашения с Китаем на 1,75 млрд юаней. Соответствующее постановление Совета Министров от 17 мая 2018 года №367 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ принят для реализации соглашения о льготном кредите на инвестпроект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы" (первый этап). Соглашение заключено между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая и предполагает, что Белорусская национальная биотехнологическая корпорация получит для реализации инвестпроекта 1,75 млрд юаней.

Банком-агентом по обслуживанию кредита определен Белагропромбанк. Оформлять и подписывать документы, связанные с выборкой по кредиту, будет председатель правления банка или его замы.

Министерству финансов поручено рассчитываться по кредиту за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего госдолга.

Контроль за реализацией БНБК инвестпроекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" (первый этап) возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а за целевым использованием и своевременным погашением кредита и уплатой процентов - на "Белагропромбанк", Минсельхозпрод и Минфин.

Персональную ответственность за реализацию проекта, целевое использование и своевременное погашение кредита будут нести директор БНБК и министр сельского хозяйства и продовольствия.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-