Совмин определил учреждения, ответственные за организацию аттестации оценщиков

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 25 сентября 2018 года №699 определены организации, осуществляющие организационно-техническое обеспечение аттестации претендентов на получение свидетельства об аттестации оценщика, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В качестве таких госорганизаций определены республиканское унитарное предприятие "Институт недвижимости и оценки" и государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной собственности".

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.-0-