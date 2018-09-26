Совмин определил учреждения, ответственные за организацию аттестации оценщиков

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 25 сентября 2018 года №699 определены организации, осуществляющие организационно-техническое обеспечение аттестации претендентов на получение свидетельства об аттестации оценщика, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В качестве таких госорганизаций определены республиканское унитарное предприятие "Институт недвижимости и оценки" и государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной собственности".
Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.-0-
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