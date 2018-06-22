Совмин предложил двум банкам предоставить в 2018 году кредиты рыбоводным организациям

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров предложил открытым акционерным обществам "Сберегательный банк "Беларусбанк" и "Белагропромбанк" предоставить в 2018 году кредиты восьми рыбоводным организациям. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 20 июня 2018 года №462, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

Средства будут направлены на приобретение комбикормов для рыбы и погашение задолженности за комбикорма, приобретенные в 2018 году и используемые для кормления рыбы. В перечень организаций, которым предоставляются указанные кредиты, включены рыбхозы "Селец", "Новинки", "Альба", "Солы", "Свислочь", "Грицево", "Волма" и "Лахва".

Согласно документу, кредиты предоставляются на срок до трех лет в белорусских рублях в пределах лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2018 году, предусмотренных на текущую деятельность в агропромышленном комплексе. Проценты за пользование финансовыми ресурсами будут уплачиваться в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 2 процентных пункта, уменьшенного на размер компенсации.

В пресс-службе пояснили, что потери банков по данным кредитам будут компенсированы в 2018-2021 годах в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области сельского хозяйства на соответствующий финансовый год. Размер составит половину ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.

Персональная ответственность за своевременный возврат и целевое использование кредитов возложена на руководителей рыбоводных организаций.

Контроль за выполнением настоящего постановления будет осуществлять Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Документ принят в целях достижения объемов производства рыбных ресурсов в водных объектах, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, и вступает в силу после его официального опубликования.-0-