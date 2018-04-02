Совмин скорректировал порядок изменения целевого назначения земельных участков

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с пунктом 9 декрета №7 "О развитии предпринимательства" внесены коррективы в положение о порядке изменения целевого назначения земельных участков. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 29 марта 2018 года №235, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Этим же документом усовершенствован порядок принятия местными исполнительными и распорядительными органами некоторых решений в отношении капитальных строений, изолированных помещений и машино-мест.

В частности, решения об изменении целевого назначения земельного участка и о возможности изменения назначения капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения, машино-места по единой классификации назначения объектов недвижимого имущества принимаются исполкомами одновременно. Установлен общий 15-дневный срок принятия данных решений.

Кроме того, право обращаться за изменением назначения объектов недвижимого имущества (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений (кроме жилых помещений) предоставлено индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, которому принадлежат эти объекты недвижимого имущества на основании гражданско-правового договора, при условии получения письменного согласия собственников таких объектов.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-