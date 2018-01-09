Совмин утвердил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для республиканских госнужд на 2018 год

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил объемы поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2018 год. Это предусмотрено постановлением Совмина №1047 от 29 декабря 2017 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 859 тыс. т, в том числе пшеницы - 524 тыс. т, ржи - 242 тыс. т, ячменя - 30 тыс. т, овса - 46 тыс. т, гречихи - 15 тыс. т, проса - 2 тыс. т. Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2018 год составит 24 тыс. т.

Сахарной свеклы предстоит поставить 2 млн 85 тыс. т, пивоваренного ячменя - 86 тыс. т, зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов - 12 тыс. т. Объем закупок льноволокна для республиканских госнужд составит 16,85 тыс. т, в том числе длинного - 7,85 тыс. т, короткого - 9 тыс. т.

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2018 год утвержден для Министерства сельского хозяйства и продовольствия в размере 160 тыс. т, концерна "Белгоспищепром" - 95 тыс. т.

Также постановлением в перечень республиканских государственных нужд включены поставки лома и отходов черных и цветных металлов, драгоценных металлов, отходов бумаги, картона и отходов стекла.-0-