Совмин утвердил порядок проведения эксперимента по закреплению охотников за угодьями

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке проведения в 2018-2020 годах эксперимента по закреплению охотничьих угодий за первичными организационными структурами республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов". Это предусмотрено постановлением №493 от 27 июня 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Участниками эксперимента будут охотники - члены первичной оргструктуры БООР, имеющие билеты охотника и рыболова, независимо от места их жительства или места работы, согласившиеся с условиями проведения эксперимента и заключившие договор. Договор заключается на срок по 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, эксперимент по закреплению охотников за угодьями пройдет в 12 районах Беларуси (по два в каждой области). Его цель - вовлечение белорусских охотников в ведение охотничьего хозяйства на конкретной территории.

Министерству лесного хозяйства совместно с РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" поручено проанализировать результаты эксперимента по закреплению охотничьих угодий за первичными оргструктурами данного объединения и до 1 февраля 2021 года внести в Совет Министров предложения о целесообразности совершенствования порядка ведения охотничьего хозяйства, организации и осуществления охоты на территории Беларуси.

Также постановлением утверждены следующие положения: о порядке создания вольеров, содержания, разведения и использования в них диких животных, в том числе проведения вольерной охоты; о порядке проведения ветеринарного и радиационного контроля продукции охоты, а также транспортировки, использования, обезвреживания и (или) утилизации продукции охоты, в том числе зараженной возбудителями болезней либо с превышением допустимых уровней радиоактивного загрязнения; о порядке присвоения звания эксперта по оценке охотничьих трофеев определенной категории и выдачи удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев. Также установлена форма удостоверения эксперта по оценке охотничьих трофеев.

Кроме того, в целях совершенствования государственного управления охотничьим хозяйством и рыбохозяйственной деятельностью и для реализации указа от 21 марта 2018 года №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства" внесены изменения и дополнения в ряд нормативно-правовых актов.

Также установлено, что проекты охотоустройства и биолого-экономические обоснования, разработанные, утвержденные и согласованные до вступления в силу вышеуказанного постановления, действуют до истечения срока, на который они утверждены или согласованы.

Постановление вступает в силу с 25 сентября 2018 года, за исключением подпункта 6.2 пункта 6, возлагающего на Министерство лесного хозяйства обязанность принять меры по реализации указанных документом новаций и изменений, который вступает в силу после официального опубликования.-0-