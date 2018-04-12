Создание СП и наращивание экспорта обсуждает делегация во главе с Семашко в Красноярском крае

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко 12-14 апреля посещает Красноярский край, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

В составе делегации - заместитель министра промышленности Александр Огородников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, должностные лица республиканских органов государственного управления и подведомственных предприятий.

Программой визита предусматривается встреча Владимира Семашко с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом, проведение совместного заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Красноярским краем, а также двусторонних встреч с представителями исполнительной власти и деловых кругов региона.

Белорусская делегация посетила ООО "Автоспецмаш", ООО "ТД Белорусский", ООО "Красноярск-БелазСервис" и ряд других предприятий и учреждений. "На встречах с их руководством обсуждались возможности создания совместных сборочных производств и предприятий, перспективы наращивания объемов экспорта белорусской промышленной продукции", - отметили в посольстве.

В 2017 году товарооборот Беларуси с Красноярским краем составил $72,7 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 15,8%. Белорусский экспорт составил $55,3 млн (рост на 12,4%), импорт - $17,4 млн (рост на 28,4%). Сальдо положительное - $37,9 млн. В основе экспорта - поставки грузовых автомобилей; специфических товаров; пультов, панелей, столов для электрической аппаратуры; шин; солода; частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов; молочной сыворотки. В основе импорта - поставки специфических товаров; алюминиевой проволоки; скипидара и масла из древесины хвойных пород; канифоли, смоляных кислот и их производных. В январе-феврале 2018 года рост товарооборота составил 25,6%.-0-