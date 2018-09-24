Средняя зарплата в Беларуси в августе увеличилась до Br987,5

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в августе 2018 года увеличилась до Br987,5, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В июле этот показатель составлял Br973,8.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за август сформировалась в размере Br1 343,3 (темп роста к августу 2017 года - 111,3%). В Минской области она достигла Br1018,4 (109,2%), в Гомельской - Br892,7 (111,6%), Гродненской - Вr857,6 (110,5%), Брестской - Br853,2 (110,6%). Средний заработок в Витебской области - Br846,7 (112,8%), в Могилевской - Br833,2 (109,2%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года возросла на 12,6%.

Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Гомельской и Витебской областях (соответственно на 13,9% и 13,8%), а в Минске этот показатель наименьший (рост на 11,2%). Реальная заработная плата за август нынешнего года в среднем по республике составила 111% к уровню августа минувшего года.

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в августе сложилась в отраслях пассажирского воздушного транспорта (Br2 928,1), а также информации и связи (Br2 773,9), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br3 846,3), вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 197,6).

В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Меньше всего начислено в августе работникам сферы рыболовства и рыбоводства (Br622,1), деятельности водного транспорта (Br676,2), в сфере административных и вспомогательных услуг (Br692), образования (Br616,8), работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br556,2), творческой деятельности и развлечений (Br581,3), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br550,6), парикмахерских и салонов красоты (Br558,7).-0-