Срочные рублевые депозиты физлиц в 2017 году в Беларуси выросли на 13,2%

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срочные рублевые депозиты физических лиц в 2017 году в Беларуси выросли на 13,2%. Об этом говорится в статистической информации, размещенной на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"За 2017 год ставка рефинансирования была поэтапно снижена с 18% до 11% годовых, ставка по постоянно доступным операциям поддержки и изъятия ликвидности - с 23% до 12% и с 11% до 8% годовых соответственно. Среднемесячная ставка однодневного межбанковского рынка в декабре 2017 года составила 9,7% годовых. В результате снизились ставки на кредитно-депозитном рынке. Поддержание положительных процентных ставок в реальном выражении способствовало связыванию денежных средств населения. На фоне поступательного восстановления доходов населения срочные рублевые вклады (депозиты) физических лиц по итогам 2017 года выросли на 13,2%", - отметили в Нацбанке.

На фоне увеличения доступности кредитных ресурсов возросло кредитование экономики (в первую очередь долгосрочное), тем самым способствуя повышению экономической активности в стране. Требования банков и Банка развития к экономике за 2017 год выросли на 10,8%. При этом кредитование в национальной валюте ускорилось за год с 4,9% до 23,4%, в иностранной - увеличились на 0,4% (годом ранее снизилось на 3,5%).

Наблюдалась активизация роста в национальной валюте кредитной задолженности физлиц (за год на 26,7%), и в частности - потребительского кредитования (на 75,1%), что ведет к повышению внутреннего спроса и потребительского импорта.

"Несмотря на снижение процентных ставок, монетарные условия остаются умеренно жесткими. В целом складывающиеся темпы роста средней широкой денежной массы соответствуют предъявляемому экономикой платежеспособному спросу на деньги", - пояснили в Нацбанке. Средняя широкая денежная масса за 2017 год выросла на 15,3%. При этом под влиянием мер по дедолларизации экономики более быструю динамику демонстрировала рублевая ее часть. В годовом выражении прирост средней рублевой денежной массы в декабре 2017 году составил 23,2%.

В целом отмечается положительное изменение структуры денежного предложения. Доля валютной составляющей в структуре средней широкой денежной массы за декабрь 2017 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2 процентного пункта и составила 66,2%.

В течение 2017 года наблюдалась достаточно устойчивая динамика курса национальной валюты. В целом влияние курсового фактора на динамику инфляции в отчетном году было незначительным.-0-