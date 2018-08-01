Страховые взносы в Беларуси в I полугодии выросли на 15,7%

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в первом полугодии составили Br607,2 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 115,7%. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

По добровольным видам страхования за январь-июнь страховые взносы составили Br364,5 млн, что на Br56,5 млн больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования в первом полугодии - Br242,7 млн, что на Br25,8 млн больше, чем в январе-июне 2017 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 60% (за январь-июнь 2017 года - 58,7%).

В первом полугодии выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили Br305,6 млн, что на Br42 млн больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июнь составил 50,3% (за первое полугодие 2017 года - 50,2%).-0-