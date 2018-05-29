Странам СНГ крайне важно проводить согласованную антимонопольную политику - Матюшевский

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам СНГ крайне важно проводить согласованную антимонопольную политику, заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский на международной конференции "Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения", передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь 30 мая примет заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран СНГ. "Сегодня проблемы нарушения антимонопольного законодательства уже давно пересекли физические границы стран. В рамках этих новых вызовов крайне важно и необходимо проводить согласованную антимонопольную политику, пресекать монополистическую деятельность субъектов, наносящих ущерб экономическим интересам государств-участников", - считает Василий Матюшевский. Аналогичные вопросы на повестке дня и в ЕАЭС.

Что касается странового уровня, то в текущем году Беларусь запланировала разработать стратегический документ для экономики страны - программу развития конкуренции на среднесрочную перспективу. "Эта задача действительно крайне сложная и весьма ответственная. Программа должна быть реальной. Нам не нужен документ, который не будет работать", - подчеркнул Василий Матюшевский.-0-