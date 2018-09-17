Страны ЕАЭС будут взаимодействовать в устранение торговых ограничений с третьими странами

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил порядок взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и ЕЭК по вопросам устранения ограничительных мер в торговле с третьими странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.
"Согласно документу страны Союза при наличии достаточной информации должны информировать ЕЭК об ограничительных мерах, введенных партнерами по действующим и возможным переговорным направлениям. Это будет содействовать проведению скоординированной внешнеторговой политики ЕАЭС. Комиссия сможет оперативно готовить аргументированные предложения по устранению ограничений", - отметили в ЕЭК.
Документ содержит механизм взаимодействия ЕЭК и государств - членов ЕАЭС, позволяющий оперативно вырабатывать согласованную позицию для участия в консультациях с третьей стороной.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4873 BYN
|2.485 BYN
|2.493 BYN
|USD
|2.1364 BYN
|2.128 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.1332 BYN
|3.127 BYN
|3.138 BYN