Страны ЕАЭС будут взаимодействовать в устранение торговых ограничений с третьими странами

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил порядок взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и ЕЭК по вопросам устранения ограничительных мер в торговле с третьими странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Согласно документу страны Союза при наличии достаточной информации должны информировать ЕЭК об ограничительных мерах, введенных партнерами по действующим и возможным переговорным направлениям. Это будет содействовать проведению скоординированной внешнеторговой политики ЕАЭС. Комиссия сможет оперативно готовить аргументированные предложения по устранению ограничений", - отметили в ЕЭК.

Документ содержит механизм взаимодействия ЕЭК и государств - членов ЕАЭС, позволяющий оперативно вырабатывать согласованную позицию для участия в консультациях с третьей стороной.-0-