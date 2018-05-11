Страны ЕАЭС договариваются о взаимном признании клейм о пробе на ювелирных изделиях

11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза договариваются о признании клейм о пробе на ювелирных изделиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Подготовка проекта соглашения об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и камнями на таможенной территории ЕАЭС подошла к завершающей стадии. Это стало итогом совещания заместителей руководителей уполномоченных органов государственной власти стран ЕАЭС совместно с представителями ЕЭК под председательством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, которое состоялось сегодня в Ереване", - проинформировали в пресс-службе.

Соглашение предусматривает взаимное признание пробирных клейм государств - членов союза во взаимной торговле ювелирными изделиями на таможенной территории ЕАЭС. "Таким образом, будет устранено препятствие на внутреннем рынке ювелирных изделий ЕАЭС, которое было включено в дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на 2018-2019 годы", - отметили в ЕЭК.

Отсутствие взаимного признания пробирных клейм на сегодня является одним из факторов, сдерживающих формирование взаимовыгодных торгово-экономических отношений и реализацию конкурентных преимуществ участников рынка ювелирных изделий союза.

"Очевидно, что потенциал ювелирной отрасли Евразийского экономического союза до сих пор раскрыт не в полной мере, - сказала Карине Минасян. - Устранение очередного ограничения станет важным шагом на пути создания общего рынка ювелирных изделий и позволит снизить транзакционные издержки для бизнеса на внутреннем рынке драгоценных металлов, камней и изделий из них".-0-