Строительство нового завода "Белгипс" в Гатово завершится в октябре - Калинин

15 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового завода "Белгипс" в поселке Гатово Минского района завершится в октябре, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин сегодня во время посещения строящегося предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должны в октябре завершить все общестроительные работы и приступить к пусконаладочным работам. Не менее шести месяцев потребуется для начала производства строительных материалов на новом заводе. У правительства нет оснований не доверять этому инвестору, побольше было бы в стране таких инвесторов, которые отвечают за взятые обязательства и реализуют комплексные, масштабные проекты в сфере производства строительных материалов", - сказал Анатолий Калинин.

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