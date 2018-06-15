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Строительство нового завода "Белгипс" в Гатово завершится в октябре - Калинин

Экономика 15.06.2018 | 16:36
Во время посещения строящегося предприятия
Во время посещения строящегося предприятия

15 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового завода "Белгипс" в поселке Гатово Минского района завершится в октябре, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин сегодня во время посещения строящегося предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должны в октябре завершить все общестроительные работы и приступить к пусконаладочным работам. Не менее шести месяцев потребуется для начала производства строительных материалов на новом заводе. У правительства нет оснований не доверять этому инвестору, побольше было бы в стране таких инвесторов, которые отвечают за взятые обязательства и реализуют комплексные, масштабные проекты в сфере производства строительных материалов", - сказал Анатолий Калинин.

/Будет дополнено/.-0-

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Теги
Калинин, Минская область, предприятие, строительство
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