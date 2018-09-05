Свое участие в форуме регионов в Гомеле уже подтвердили 18 областей Украины

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свое участие в форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет 25-26 октября в Гомеле, уже подтвердили 18 областей Украины. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол перед заседанием организационного комитета по проведению форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получили подтверждение в рабочем порядке от 18 из 24 областей Украины. Из них шесть областей будут представлены на уровне первых лиц, - сказал Игорь Сокол. - Это не окончательная цифра. Количество желающих растет".

Во время форума планируется организовать около десяти мероприятий. Их участники ознакомятся с потенциалом друг друга в промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах. Параллельно будет организована выставка продукции двух стран. "Мы хотим показать новую продукцию, которая есть в Беларуси, наши инновационные разработки. Нам есть чем гордиться. Я думаю, что и Украине есть что показать в Беларуси, - отметил посол. - Наши украинские коллеги подтянут и бизнес-круги. Мы ожидаем, что в целом украинская делегация составит около 250-300 человек".

Дипломат рассказал, что в Украине прошла бюджетная децентрализация. В результате реформы основные платежи, в том числе налоговые, остаются в регионах, поэтому белорусским компаниям и предприятиям необходимо работать напрямую с ними.

Игорь Сокол обратил внимание, что в украинских городах активно обновляют пассажирскую и коммунальную технику, есть большая потребность в дорожно-строительных машинах. Так что у белорусских производителей есть хорошие шансы выйти на соседний рынок.

"В Украине теперь и губернаторы, городские и районные власти имеют в своем распоряжении значительные денежные средства, которые им надо осваивать. Я думаю, что знакомство на уровне губернаторов, председателей гор- и райисполкомов, сельских советов будет хорошим подспорьем, чтобы, с одной стороны, украинские коллеги сумели реализовать эти денежные средства, с другой стороны, помочь нашим экспортерам продвинуть продукцию", - сказал посол.

Ожидается, что на форуме будут подписаны контракты между предприятиями, а также межгосударственные соглашения. В настоящее время стороны прорабатывают эти вопросы. "Пару соглашений находятся уже в высокой степени готовности, даже проведены внутригосударственные процедуры в Беларуси", - добавил дипломат.

Как сообщалось, провести форум регионов Беларуси и Украины предложил Александр Лукашенко во время официального визита в Киев в июле 2017 года. Его украинский коллега Петр Порошенко поддержал эту идею и отметил, что следующий аналогичный форум можно будет организовать в Житомире.-0-