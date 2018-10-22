Таможенники Беларуси и Китая обсудили развитие парка "Великий камень"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" обсуждалось на встрече делегации Главного таможенного управления КНР во главе с заместителем министра Ван Линцзюном с представителями Государственного таможенного комитета под руководством его председателя Юрия Сенько, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие по международному железнодорожному маршруту Китай - Европейский союз - Китай. По итогам встречи были приняты решения по актуальным вопросам в области подготовки и переподготовки кадров и анализа рисков.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему продуктивному сотрудничеству, направленному на реализацию договоренностей о признании уполномоченных экономических операторов двух стран, и высоко оценили участие таможенных служб в реализации инициативы Китая по созданию экономического пояса Шелкового пути, отметили в ГТК.
Китайская делегация посетила парк "Великий камень" и транспортно-логистический центр "Щитомиричи", что позволило ей ознакомиться с достижениями двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между государственными органами двух стран, а также определить перспективные направления такого взаимодействия.-0-
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